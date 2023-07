Les partis pris : "Traoré, faut-il interdire la marche ?", De la cocaïne à la maison Blanche" et "Voiture électrique, deux visions opposées"

De la drogue a été trouvée dans l'aile Ouest de la Maison-Blanche, pas loin du bureau du président des États-Unis. Donald Trump accuse Hunter Biden, le fils de Joe Biden. En effet, ce dernier a eu affaire à la justice durant des années, à cause de l'alcool et de la drogue et il vient récemment de plaider coupable dans une affaire de fraude fiscale et de détention d'armes illégales. Selon Catherine Jentile de Canecaude, cette histoire de cocaïne à la Maison-Blanche risque de faire ressortir des dossiers sur Hunter Biden.