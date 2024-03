Les partis pris : "Trump, merci la Cour suprême !", "IVG dans la Constitution, soyons fiers !" et "Haies, lardons... les normes se déchaînent"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Abnousse Shalmani et François Lenglet donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

La Cour suprême américaine a unanimement annulé, lundi 4 mars, qui rendait Donald Trump inéligible dans le Colorado. La plus haute juridiction affirme que c'est uniquement le Congrès, et non un État, qui a le pouvoir de retirer un candidat du vote pour l'élection présidentielle. Pour Abnousse Shalmani, Donald Trump se fortifie. Il serait peut-être temps de faire de la politique et d'essayer de l'attaquer en parlant à ses électeurs pour comprendre leur fanatisme et leur vote pour Trump. À part le renforcer, tout ça ne sert à rien. "C'est dramatique parce qu'il est possible que Donald Trump sera élu", craint-elle.

Près de 50 ans après la loi Veil, le Congrès réuni à Versailles ce lundi a validé l'inscription de l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, par 780 voix pour et 72 contre. Emmanuel Macron salue une fierté française et un message universel pour la liberté des femmes. Ruth Elkrief est frappée par le fait que la société française s'est emparée aujourd'hui de la politique. Elle estime qu'"il faut être fier, car la France renoue avec son idée d'être pionnière".

François Lenglet revient sur un décret publié mardi 27 février qui interdit d’appeler steak, escalope ou jambon des produits qui ne sont pas d’origine animale. Ainsi, toute référence à la morphologie ou l’anatomie de l’animal est réservée aux produits qui contiennent des protéines animales. Pour lui, "la folie normative est en pleine santé au ministère de l'Agriculture". "C'est du délire, et d'autant plus préjudiciable aux industries françaises que le décret ne concerne que les Français".

