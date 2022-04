Les partis pris : Ukraine, il fallait croire la CIA, le danger des mesures "anti-russe", les leçons de la présidentielle et la France est hypocondriaque

Les organisateurs de Wimbledon ont décidé de mettre hors-jeu les Russes et Biélorusses du tournoi. Huit joueurs, quatre hommes et quatre femmes sont concernés. Le tournoi anglais s'inscrit dans le mouvement des sanctions internationales en essayant de faire le maximum pour essayer de mettre la pression sur Vladimir Poutine. Sauf que là, les joueurs sont privés de concourir à cause de leur nationalité. N'Fanteh Minteh parle du danger des mesures "anti-russe".