Les partis pris : une triste campagne, la guerre des salaires aura lieu et Trump, un scandale de plus !

Cette campagne présidentielle est une campagne de division. On a rarement vu autant de primaires avant une élection. Le match entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, deux candidats d'extrême droite, est une nouveauté. Du jamais-vu en France depuis le début de la République. Christiane Taubira vs Anne Hidalgo, le Parti socialiste n'est plus capable de représenter la totalité du camp social-démocrate. Il y a également une division à l'extrême gauche entre le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et celui du Parti communiste Fabien Roussel. C'est quelque chose de destructeur qui est en train de se produire. Jean-Michel Apathie parle d'une triste campagne.