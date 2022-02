Les partis pris : Vladimir Poutine va s'exprimer

"Est-ce que Vladimir Poutine veut la guerre ? On ne le sait pas. Est-ce qu'il veut la paix ? Non. On a aujourd'hui singulièrement franchi un pas. À 2h du matin, l'Élysée communique en disant que les Russes et les Américains sont d'accord pour faire un sommet. Mais ce matin, le Kremlin a démenti cette information. Depuis le début de cette histoire, le partenaire russe est un partenaire qui ment, se défile, attend, mène le jeu vers l'affrontement", estime Jean-Michel Aphatie.