Trop de pigeons : la colère des habitants d’un village de Dordogne

Dans le petit village de Lisle (Dordogne), les habitants ne supportent plus la présence de ces volatiles. "Ça sent mauvais, très mauvais même. Maintenant, le temps s'est rafraîchi, on sent moins mais quand il fait chaud comme cet été par exemple, c'est insupportable", témoigne un habitant. "Tous les jours, je balaie mon balcon. On a un commerce d'alimentation, ce n'est pas hygiénique. Les gens marchent, rentrent dans la boucherie... Ras-le-bol parce que les pigeons sont les maîtres de Lisle", ajoute la bouchère.