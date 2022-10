Les produits frais menacés ?

François Evrard, boucher, est l’un de ses clients, sa viande vient de toute la France. Sa plus grande crainte : un comptoir vide. “Demain, si on n’a pas de marchandises, c’est un gros manque à gagner pour l’entreprise”, précise-t-il. L'histoire se répète ce centre de surgelés. Tous les jours, Romuald Gallardo, le gérant du centre Thiriet reçoit des palettes de marchandises. Elles y arrivent grâce à des transporteurs, eux-mêmes touchés par la pénurie de carburants. “Ce qui m’embêterait, c’est que si lui n’a pas d’essence, moi, il ne me livre pas, et je ne peux pas répondre aux besoins de mes clients qui ont besoin de nous”, assure-t-il.