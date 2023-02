Les retraites des agriculteurs non-salariés vont être relevées

La réforme était attendue de longue date par le monde agricole : le Parlement a définitivement adopté mercredi soir, par un ultime vote unanime du Sénat, une proposition de loi LR permettant de relever les retraites des agriculteurs non-salariés. Loin des tensions sur la réforme des retraites reculant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, le texte du député Julien Dive avait été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale début décembre. Les sénateurs l'ont, eux aussi, voté à l'unanimité mardi soir, sans modifications, entérinant son adoption définitive.

Il prévoit, à compter de 2026, "d'étendre aux non-salariés agricoles", notamment les chefs d'exploitation et les "conjoints collaborateurs", "le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années", et non plus sur l'intégralité de leur carrière. "Une belle étape et une juste reconnaissance", s'est réjoui sur Twitter Julien Dive.