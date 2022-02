Les sauveteurs en mer ont besoin de vos dons

Cette équipe de la SNSM est en plein exercice. C'est en pleine mer, sur la Côte d'Amour, près de Saint-Nazaire, que ces bénévoles s'entraînent dans des conditions réelles. Ils doivent affiner leur travail d'équipe et le tracé de leurs recherches. "On prend son temps, on parle doucement. Tout doit être coordonné par un patron, qui est le seul maître à bord", explique Geoffrey Mary, patron de la station SNSM de Porto-Vecchio.