VIDÉO - Les secrets du Charles de Gaulle : dans les coulisses du porte-avions

Le lieutenant de vaisseau, Alexandra, commandant adjoint, technique, a 120 mécaniciens sous ses ordres. Ils sont chargés de réparer et d'entretenir la flotte. Dans cet énorme labyrinthe, habité par 1 800 marins, le jour et la nuit ne veulent pas dire grand-chose. On dort et on travaille par tranche de quatre heures.

Tout est secret défense. Impossible de filmer ces écrans où l'on scrute le moindre mouvement autour du porte-avions. "On doit savoir à tout moment ce qui vole. Est-ce que ce sont des avions de ligne, des avions de chasse ? De quelle nation ? Est-ce qu'ils sont amis ou ennemis ? On n'a pas le droit de se tromper" indique, dans la vidéo en tête d'article, Felix, second maître détecteur. Car dans un contexte tendu avec la Russie notamment, il faut éviter l'incident, mais aussi montrer sa force.