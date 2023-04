VIDÉO - Isère : les secrets du village des centenaires

Pour Clément, le pizzaiolo, tout est dans la cuisine. "Cinq fruits et légumes par jour. Si on réfléchit bien, il y a trois légumes sur une pizza", rit-il. Pour Marie, la coiffeuse, elle conseille de venir chez elle se faire chouchouter. Les plus jeunes préconisent le rugby avec leur club centenaire. "Il faut croire que le rugby, ça conserve", sourit un joueur. Alors avec ça, visons la barre des 100 ans.

La France compte cette année 30.000 personnes âgées de 100 ans ou plus. C'est 30 fois plus que dans les années 1960-1975, selon une étude de l'Insee publiée mercredi 5 avril. Leur nombre est en forte augmentation depuis 2020 avec une hausse de 15% en moyenne entre 2020 et 2023, selon l'institut, qui s'explique notamment par un nombre plus important de naissances à partir de 1920.