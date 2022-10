Les stations de la route des vacances prioritaires

C'est la première station sur l'autoroute des vacances, et bonne nouvelle : on y trouve tous les carburants comme sur l'A13 ce matin. La plupart des vacanciers que nous avons croisés ont fait leur plein sur l'autoroute. Dès aujourd’hui, les routes nationales et les autoroutes seront ravitaillées en priorité pour favoriser ceux qui vont effectuer les longs trajets. Sur les autoroutes, en moyenne, plus de huit stations sur dix proposent essence et gasoil sans difficulté.