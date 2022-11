VIDÉO - Carburants : ruée dans les stations avant la baisse des ristournes

Ce vendredi matin, 30 minutes d'attente pour faire le plein dans cette station. Comme un air de déjà-vu pour ces automobilistes. Beaucoup viennent profiter des derniers jours avant la hausse des prix du carburant. "Hier déjà la station Total était bloquée, alors je suis revenu parce que j'étais en réserve", rapporte un automobiliste dans la vidéo en tête de cet article.

À partir de mercredi 16 novembre, les ristournes de l’État et Total vont baisser et passer à dix centimes. Concrètement dans cette station, le litre d'essence coûtera 30 centimes de plus. Ce retraité a fait le calcul. Le plein de son réservoir va lui coûter neuf euros de plus.