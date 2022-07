Les vans aménagés, une autre façon de voyager

À bord d’un Mercedes sprinter, on peut trouver une plaque induction, une douche amovible, et même une cafetière à expresso. Le van Mercedes Sprinter 4X4, c’est Gaëtan Pellat de Villedon, fondateur de "Make my Van" et ses équipes qui l’ont conçu."C’est un véhicule de voyage 4X4 qui a été dessiné pour voyager loin et longtemps pour deux personnes, avec un très haut niveau de confort, dans de très beaux matériaux", explique le fondateur du groupe.