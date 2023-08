VIDÉO - Limitation à 80 ou 90 km/h : "Je ne sais jamais, je coupe la poire en deux"

Sur certains trajets, ça se complique. Nous voici dans le département de la Haute-Loire. Ici, les limitations changent fréquemment 80 KM/h, puis 90, encore 80, en 30 minutes de route, on a changé au moins trois fois de vitesse.

Pour être sûr de votre vitesse quand vous roulez : "Il faut rester concentré, il faut avoir une bonne mémoire, et puis dans le pire des cas, on choisit la vitesse la plus basse" explique, dans la vidéo en tête de cet article, Yves Carra, porte-parole et chargé de communication chez Mobilité Club France. C'est encore le meilleur moyen pour ne pas se tromper.

Un PV sur deux concerne des excès de vitesse de moins de 5 km/h. Dès janvier 2024, ils ne vous feront plus perdre des points, vous payerez seulement l'amende de 68 euros.