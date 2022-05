Livraisons : vos voisins s'occupent de tout !

Depuis le mois de septembre, elle a reçu ou envoyé 621 colis. C'est sur une application que ses voisins ont pu la trouver gratuitement et faire appel à ses services. Aujourd'hui, 600 particuliers en France, répartis dans 473 villes, font partie du réseau. Et pour leur porte-monnaie, c'est un plus. "Je touche entre 120 et 160 euros par mois", fait savoir Aurore.