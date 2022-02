Livreurs : le business illégal des comptes sous-loués

Du côté des plateformes, Deliveroo se dit conscient de ces fraudes et affirme surveiller les comptes de ses prestataires. Lorsque la fraude est avérée, Deliveroo dit supprimer le compte. L'entreprise envisagerait aussi de mettre en place un système qui selon elle serait infaillible. Les plateformes et le gouvernement travaillent ensemble pour lutter contre ce trafic en plein essor. Les propriétaires des comptes frauduleux risquent jusqu'à cinq ans de prison et 15 000 euros d'amende.