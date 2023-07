Locations de vacances : un propriétaire a-t-il réellement le droit de placer une caméra dans le logement ?

Si jamais un propriétaire souhaite poser une caméra dans sa location, qu'elle soit saisonnière ou non, il doit se conformer à plusieurs règles, à commencer dans le droit français par l'article 9 du code civil, qui pose ainsi le principe du respect de la vie privée. "L’installation de dispositifs de surveillance est autorisé uniquement pour des raisons de sécurité des biens et des personnes et à condition que l’enregistrement ne concerne que les espaces communs (sortie de garage, pallier d’immeuble, parking) et que les personnes filmées aient été clairement prévenues de la présente de l’existence de ce dispositif", explique à TF1info Me Xavier Demeuzoy, avocat au barreau de Paris et expert en droit de la copropriété et des locations saisonnières de type Airbnb. En revanche, "tout dispositif caché ou dissimulé" est interdit, ajoute-t-il.

La règle d'or pour un propriétaire qui tient à son système de surveillance est donc d'en informer le locataire. Dans le cadre d'une annonce postée sur une plateforme de location, la présence de caméras doit donc être clairement stipulée dans l'offre. Il doit aussi bénéficier d'un "droit d’accès aux enregistrements", insiste par ailleurs l'avocat. Un locataire qui choisirait le logement en toute connaissance de cause donnerait donc de fait son consentement. "Le respect de la vie privée prévaut, mais à partir du moment où le locataire accepte d’être filmé des moyens de vidéosurveillance, cette possibilité existe", résume également Me Avner Doukhan, avocat à Paris et spécialiste en droit immobilier.

Quant à la position de la caméra, la disposer dans des espaces privatifs est strictement interdit, mais cela peut toutefois être possible dans certaines pièces, tant que les locataires y consentent. Les sites peuvent stipuler à ce sujet des conditions spécifiques, comme Airbnb et Abritel par exemple, qui précisent que les dispositifs de surveillance, même connus des vacanciers, ne sont pas autorisés dans les salles de bain, chambres et dans toutes pièces avec un couchage.