Logement, vie trop chère... Pourquoi les jeunes retournent vivre chez leurs parents

Nicolas, lui, ne pensait pas revenir chez ses parents. Il travaille à temps plein pour 1300 euros par mois, mais ça ne suffit pas. "J’ai quitté la maison et là, c’est un retour depuis un an, parce que je n’arrivais plus à assumer mon appartement et la vie qui coûtait trop cher. Je le vis comme un échec", explique-t-il. En revenant dans la maison familiale à 25 ans, il a rapporté dans ses cartons son chat et ses anciennes habitudes. Lui aussi a dû faire des compromis. "On mange à telle heure, on ne se couche plus à l’heure qu’on veut, on ne sort plus comme on veut… Il y a des choses à faire, il faut aider à la maison aussi", poursuit Nicolas.