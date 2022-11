VIDÉO - Logements squattés : des propriétaires racontent leur cauchemar

"J’ai fait comme eux. C’est-à-dire que j’ai vérifié qu’il n’y ait personne dans l’appartement et j’ai appelé un serrurier pour changer la serrure. Le squatteur a le droit, lui, pendant tout le temps de la procédure, de rester en place, de ne rien payer, de profiter des lieux, de les dégrader, et nous, en tant que propriétaires, en tout cas moi, en tant que propriétaire, je dois me débrouiller", explique Marie.

Entre la remise en état de l’appartement, les charges qui courent et les loyers non perçus, elle estime avoir perdu déjà 20.000 euros. Mais ce qu’elle déplore surtout, c’est la lenteur des décisions de justice dans ce type d’affaires. "J’ai travaillé pour en arriver là et aujourd’hui, je suis victime et on ne reconnaît pas mon droit de victime", poursuit Marie. Les squatteurs ne sont pas partis bien loin. Aujourd’hui, ils occupent illégalement un appartement dans la même résidence.