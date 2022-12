Logements squattés : le désarroi d’un couple de retraités du Var

Seule une procédure d’expulsion est envisageable. Mais la trêve hivernale empêche toute action avant le 1er avril et même après cette date, rien n’est acquis. "Lorsque l’huissier de justice fait une requête auprès du préfet pour obtenir les forces de l’ordre, on n’a pas de réponse, donc pas de réponse, pas de forces de l’ordre, on ne peut pas procéder à l’expulsion, on ne peut pas appliquer la décision de justice et donc on n’applique pas la loi", déclare Me Jean-Baptiste Politano, avocat des propriétaires.

Une nouvelle loi contre toutes les occupations illicites est en gestation. L’objectif est de mieux protéger les propriétaires contre les loyers impayés en permettant de résilier le bail de manière unilatérale et d’obtenir ainsi une expulsion plus rapide.