Loi anti-squat : le texte qui durcit les sanctions définitivement adopté

Mais le texte reste inacceptable pour la gauche. Le groupe CRCE à majorité communiste a défendu sans succès une motion de rejet en bloc du texte, "véritable criminalisation de la pauvreté", selon Pascal Savoldelli, "une offensive contre les locataires et contre les plus démunis" pour Marie-Noëlle Lienemann. Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé-Pierre a estimé à 330.000 le nombre de personnes sans domicile sur le territoire français. Soit 30.000 de plus que l'année précédente. De même, le nombre de ménages demandeurs d'un logement social en France n'a jamais été aussi élevé (2,42 millions).