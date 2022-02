Loin du SAMU : les infirmières prennent le relais en milieu rural

Dans la Sarthe, nous avons suivi le premier service d'urgence mobile sans médecin. Une infirmière et un aide-soignant partent au secours d'une femme inconsciente. Le dispositif est expérimenté à Château-du-Loir situé à trois-quarts d'heure du SAMU le plus proche. L'idée n'est pas de le remplacer, mais de le précéder. Déclencher en même temps au centre de régulation, il met en moyenne 22 minutes de plus, c'est trop pour une urgence vitale. Les médecins régulateurs se battent sur un territoire trop vaste.