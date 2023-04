VIDÉO - Lot : la discothèque du samedi soir devient le thé dansant du dimanche après-midi

Bal musette le jour et discothèque la nuit. Samedi 1er avril, la boîte était pleine à craquer. Quelques heures plus tard, le DJ avait été remplacé par un orchestre et les danseurs présentaient un peu plus de cheveux blancs. L'une d'eux constatait face à la caméra du 13H de TF1 : "Ils ont fait le ménage, ils ont aéré, et maintenant c'est à nous, les vieux". Et une autre de s'amuser : "Je ne pensais pas aller en boite de nuit à mon âge !"

Peu importe l’âge, ils partagent tous la même passion : le plaisir de danser. Sur la piste, en plein après-midi, les rapprochements se font. "Ça restera toujours un lieu magique. Chacun y retrouve la magie qu’il souhaite pour son âge", confie un homme.