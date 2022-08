Lourdes : le bureau des miracles

En quatorze années à la tête du bureau des constatations médicales, il a reçu des centaines de témoignages de fidèles se déclarant miraculeusement guéris. Mais le docteur ne se contente pas de témoignages. Après avoir assuré l’équilibre mental du patient, il reprend ensuite le moindre examens (scanners, radios), puis compare l’avant et l’après guérison. La maladie doit être grave. Et le rétablissement soudain et inexplicable en l’état actuel des connaissances scientifiques.