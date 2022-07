Lutte contre les incendies : des bénévoles main dans la main avec les pompiers

Depuis mardi, les bénévoles luttent sans fin en appui des pompiers. Des agriculteurs, propriétaires forestiers ou tout simplement des amoureux de la forêt. La camaraderie les tient debout, l'envie de sauver la forêt les réveille tous les matins pour être plus fort que le feu. Et surtout l'envie de sauver le plus de pins possible. Il faudra des dizaines d'années pour retrouver le massif forestier.