VIDÉO - Lutte renforcée contre les incendies : est-ce suffisant ?

Des forêts carbonisées, un spectacle désolant auquel les élus du Sud-Ouest ne veulent plus assister. Le maire de La Teste-de-Buch, l'une des communes les plus touchées l'été dernier, trouve les annonces du gouvernement à la hauteur. À Guillos, qui a aussi été ravagée par les flammes, la maire est un peu moins positive. Satisfaite par les annonces, elle estime toutefois qu'il en manque une. Elle espérait que le gouvernement paye la totalité des travaux de remise en état, y compris le reste à charge qui est normalement financé par la commune. En tout, ça coûte 70 000 euros pour la ville, juste pour la remise en état des fossés et des routes. Il faudra rajouter le nettoyage, le défrichage et la transformation des déchets végétaux.