VIDÉO – "Vétusté, indignité" : la colère des élèves et des profs du lycée d'Aulnay-sous-Bois, privés de chauffage et de lumière

Lors d'une visite d'une heure et demie, Pap Ndiaye a fait le tour de cet établissement scolaire en cours de rénovation. Si certains bâtiments sont flambant neufs et en bon état, d'autres, anciens, souffrent en revanche de graves problèmes de vétusté. "Il fait froid, il fait 9 °C dans certaines salles. Il y a des plafonds qui s'effondrent. Il y a des sanitaires qui ne sont pas aux normes. On manque de personnel. Tout a été dit, répété des dizaines de fois", s'insurge Amarillys Siassia, professeure d'histoire-géographie, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Pour mieux se rendre compte de la situation, il suffit d'entrer dans une classe et d'écouter les élèves : "Il y a certaines fenêtres qui sont cassées et qu'on ne peut pas fermer, donc il fait froid en cours et parfois, il y a certains profs qui sont gentils qui nous laissent garder nos manteaux", explique une élève de seconde. "On a du mal à se concentrer, vu qu'on a hyper froid", renchérit une autre. En effet, les photos prises par des élèves et des professeurs sont imparables. Sur certaines (voir ci-dessous), la température affiche même à peine 7 °C dans des salles de classe.