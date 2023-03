VIDÉO - Opération nettoyage pour faire disparaître les tags après une nuit mouvementée à Lyon

Il n'y a pas que du matériel cassé. Sur les murs de la mairie, les tags effacés la veille ont laissé place à de nouveaux graffitis. "On a vraiment beaucoup de tags tous les jours, et on n'arrive pas nécessairement à en venir à bout car ils sont renouvelés très régulièrement", explique Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité, sûreté et tranquillité, à la mairie de Lyon. Résultat, une agence de nettoyage mise à contribution est débordée. Face à la demande, l'entreprise cherche même à recruter. De nouveaux agents de nettoyage viendront en renfort dès la semaine prochaine.