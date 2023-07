Ma chambre ne correspond pas à celle que j’ai réservée pour les vacances : quels sont mes droits ? Le 13H à vos côtés

Je viens de réserver pour une chambre avec vue sur la mer, mais une fois sur place, ma chambre donne sur le parking. Qu’est-ce que je peux faire ?

Concrètement, vous avez plusieurs solutions : la première, la plus simple : demandez à changer de chambre. Parfois, il peut s’agir d’une simple erreur, et l’hôtelier peut la réparer au plus vite. Ça peut vous permettre de profiter de vos vacances, sans perdre de temps.

Et si ce n’est pas possible ?

Si, par exemple, l’hôtel est déjà complet, vous pouvez tout de même rester dans votre chambre avec vue sur le parking, mais dans ce cas-là, demandez une réduction du prix, même sI vous avez déjà payé une partie de votre réservation.

Que se passe-t-il si l’hôtelier refuse ?

Alors, vous avez le droit de quitter l’établissement et vous pourrez vous faire entièrement rembourser. Dans la foulée, adressez à l’hôtelier une lettre qui rappelle la loi et vos droits.

Alors justement que dit la loi ?

Une réservation, c'est comme lorsqu’on signe un contrat. Vous pouvez donc vous appuyer sur le code civil.

- Si on vous donne une votre chambre vue sur le parking, et non vue mer comme prévu, c’est ce qu’on appelle l’exécution imparfaite du contrat. Vous pourrez demander une réduction du prix.

- En revanche, si la description de l’établissement n’est pas la bonne ou si d’importants défauts ont été volontairement cachés, comme une autoroute sous vos fenêtres par exemple, alors ça fait référence au dol ou aux vices du consentement. Dans ce cas-là, vous pouvez demander l’annulation de votre contrat et même demander le remboursement de votre réservation.

Vous pourrez aussi demander des dommages et intérêts à l’hôtelier en faute. Si par exemple, vous avez dû réserver à la dernière minute un autre établissement qui vous coûtera plus cher. Dans ce cas, vous pourrez lui demander de vous payer la différence.

Combien de temps a-t-on pour agir ?

Pas de panique, vous avez cinq ans à compter de votre arrivée à l’hôtel. Un conseil : pensez juste à garder toutes les preuves et à prendre des photos de votre chambre pour les joindre à votre dossier de réclamation. Notez enfin, que si vous avez réservé en ligne sur une plateforme, il faudra agir contre l’hôtelier. Mais si vous êtes passés par une agence de voyages, même en ligne, alors c’est elle qui sera en cause.