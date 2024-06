On compte 30 millions d’entrées chaque année dans les casinos en France, et ce qui attire le plus, ce sont les machines à sous. Il y en a 23.000 réparties dans 203 établissements. Pourquoi un tel succès ?

Sylvie et Christian sont heureux, ils viennent de gagner 350 euros. Mais ces retraités amateurs de casino savent qu’il ne faut pas s’enflammer avec des machines à sous de plus en plus modernes. "Je ne joue pas au tiercé, je ne joue pas aux grattes-grattes. Je préfère jouer là. Je joue 100, 150 euros, une fois par semaine", nous explique Christian.

Au casino d’Amnéville (Moselle), ils sont 1800 joueurs en moyenne par jour, attirés par 325 machines à sous, qui n’ont plus rien à voir avec les simples bandits manchots à pièces du passé.

Les machines à sous représentent aujourd’hui 80% des revenus du casino. Il faut donc constamment les renouveler. "Aujourd’hui, nous sommes sur une génération de machines plus électroniques, avec une multitude de bonus et aussi des jeux gratuits qui arrivent en cours de partie, ce qui permet de jouer longtemps", explique le directeur. Et qui dit plus longtemps, dit plus d’argent misé, mais sans garantie de gros gains. Les tables de roulette ou de blackjack n’échappent pas à la modernisation, avec succès également.

En 2023, les 23.000 machines à sous des casinos français ont généré 2,2 milliards d’euros de produits bruts, à partager entre leurs propriétaires, les collectivités et l’État.