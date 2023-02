VIDÉO - Made in France, ces robots prêtent main-forte aux pompiers

Une aide précieuse. C'est celle apportée par des machines d'un nouveau genre : des robots pompiers. Ces engins high-tech avaient déjà marqué les esprits en 2019, quand ils avaient pu accéder à la nef en feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nommés Colossus, ces robots ont été conçus et fabriqués par une société française. Ce type d'engins de secours est de plus en plus utilisé en intervention. Le 13H de TF1 a pu suivre une équipe munie de ces robots lors d'une simulation d'incendie.

L'exercice repose sur un scénario des plus dangereux : un feu vif dans le métro parisien. Pour l'éteindre, les équipes d'intervention comptent sur un robot lancier. Fait en aluminium, il est ultrarésistant même lors de fortes températures. "Si le feu se propage, ou si la voûte du métro vient à s'effondrer, c'est le robot qui est exposé au risque et non le pompier. Le pompier se place plus loin pour le piloter", explique dans la vidéo en tête de l'article le capitaine de la brigade d'exploration des sapeurs-pompiers de Paris, Xavier Guibert.