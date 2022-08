Maïs, fourrage... Les agriculteurs face à la sécheresse

Les vaches d'André Leclerc n'ont plus de quoi se nourrir dans leur prairie. Le sol et l'herbe y sont désormais trop secs. Il n'a presque pas plu depuis le mois de mai et les fortes chaleurs n'ont pas aidé. André doit faire autrement : "on les nourrit à l'auge. On puise sur les stocks qu'on a pu faire avec le maïs l'année précédente. Je suis inquiet parce que c'est récurrent et il va falloir qu'on trouve une solution".