VIDÉO - Maisons fissurées : les habitants d'une commune désemparés face au phénomène

À Saint-Max, l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu en 2019, mais la demande a été refusée pour ces deux dernières années. Le maire, qui dénombre une vingtaine de maisons touchées, va devoir se lancer à nouveau dans une bataille judiciaire. "On va reprendre évidemment notre avocat pour l'année 2021, puisqu'on vient de recevoir ce refus", indique le maire, ajoutant que le processus "prend beaucoup de temps" et que "les gens sont inquiets, ils voient parfois leur maison descendre de 15, 20 centimètres. Il y a des fissures incroyables. On a même été obligés de prendre un arrêté de péril sur une maison de la commune".