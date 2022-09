Maisons fissurées : une habitation sur deux menacée

L'un des responsables du sinistre, c'est le terrain argileux. Avec la sécheresse historique, ce type de sol se tasse. Et quand il pleut, la terre gonfle, provoquant des mouvements de terrain déstabilisant la structure et créant des fissures. Alors, comment s'adapter à ce phénomène ? Dans le Loir-et-Cher, le docteur Lamine Ighil Ameur, chercheur en mécanique des sols au CEREMA, veille sur les maisons fissurées. "Là, par exemple, on voit d'anciennes fissures qui ont été agrafées. On met en place des fissuromètres. On enregistre en temps réel l'évolution de la fissure", explique-t-il.