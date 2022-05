Maîtres-nageurs : une pénurie inquiétante à l'approche de l'été

Difficile de remplir le planning. Pendant deux ans, la piscine du centre aquatique “Forméo” à Falaise (Calvados) a manqué de maître-nageur. Et il a fallu prendre des décisions compliquées. Sur tout le territoire, 2 000 postes de maître-nageur sont à pourvoir et cela met les piscines, parfois, en difficulté. Les activités se multiplient, les horaires s’allongent et les piscines publiques ne sont plus les seules à proposer des postes.