Mal garé, ces caméras vous verbalisent

Pour repérer et verbaliser les conducteurs, les caméras sont pilotés depuis le centre de vidéo-surveillance. Celles-ci remplacent les patrouilles de police. D'après l'adjoint au maire, Hervé Niel, "cela permettra aux unités engagées sur le terrain d'être ailleurs et d'être plus efficace sur des interventions, sur des tapages". Si l'expérimentation est concluante, la ville compte étendre le dispositif dans les prochaines années.