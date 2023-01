Vendredi 13 : porte-bonheur ou redoutée, cette journée ne laisse personne indifférent

Dans ce casino, ils sont nombreux à la provoquer, avec 30% de fréquentation en plus. Bryan est venu ici pour gagner le gros lot. Une dame, par exemple, vient de remporter plus de 1 000 euros. Et si vous voulez connaître le même bonheur, jetez un œil à vos pieds quand vous marchez. Un trèfle à quatre feuilles pourrait s'y cacher.