VIDÉO - Manche : des fermes avec vue... sur mer

À 95 kilomètres de là, en baie de Somme, la terre et la mer sont encore plus liées. C'est là que sont élevés les fameux agneaux de prés salés. Au gré des marées, la baie est recouverte par l'eau de mer. Les animaux se nourrissent de cette herbe salée. Voilà pourquoi leur chair est beaucoup moins forte et plus tendre. C'est ce qui rend cet élevage quasi-unique dans le pays. Il n'y a qu'au Mont-Saint-Michel qu'on retrouve des agneaux de prés salés.