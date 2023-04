VIDÉO - Manche : polémique autour de la suppression de passages piétons à Donville-les-Bains

À Donville-les-Bains (Manche), il y a ceux qui courent et ceux plus prudents. "J'ai attendu trois voitures qui passent pour me laisser passer", explique une habitante à notre micro. Avec son pied dans le plâtre, Nadine est passée maître dans l'art de traverser. "Il faut que j'accélère ou que je m'engage de force et que je les bloque moi-même", nous explique-t-elle.