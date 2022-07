Mangue : la reine de l’été

Dans cette ferme, on compte plus de 2 000 arbres. Ici, 80 tonnes de mangues sont vendues par an soit plus de 300 000 euros. Mais cette année à cause d'une forte vague de chaleur, presque la totalité de la production a été perdue. Après quatre mois de récolte, la saison touche à sa fin. Les dernières mangues vont être exportées à travers tout le pays. L'Inde est l'un des plus gros producteurs au monde avec 20 millions de tonnes par an, soit la moitié de la production mondiale.