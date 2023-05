VIDÉO - 1er-Mai : un sénateur socialiste avec une brigade de la Brav "pour comprendre"

Gérald Darmanin avait proposé aux sénateurs de se rendre sur le terrain aux côtés des forces de l'ordre pour témoigner de la violence qu'ils subissent dans les manifestations, Jérôme Durain l'a pris au mot. Le sénateur socialiste de Saône-et-Loire a en effet passé une journée avec une brigade de la Brav, durant la manifestation du 1er-Mai à Paris. Son but : observer et "contrôler l'action des forces de l'ordre" dans un contexte de violentes manifestations - que ce soit contre la réforme des retraites ou contre les méga-bassines à Sainte-Soline - et d'accusations de violences policières.

"Je suis observateur aujourd'hui. Étant donné les circonstances, j'ai demandé à regarder comment ça se passait un peu de l'intérieur, pour comprendre les dispositifs de maintien de l'ordre", explique-t-il durant la manifestation au micro de Paul Larrouturou, dans la vidéo en tête de cet article.