VIDÉO - Manifestations : à Boulogne-sur-Mer, pêcheurs et agriculteurs font cause commune

À Boulogne-sur-Mer, exploitants agricoles et pêcheurs ont décidé de manifester ensemble. Leur combat est en partie le même : ils dénoncent les trop fortes contraintes imposées par le marché européen.

Deux professions sous une même banderole. Les manifestants ne sont pas passés inaperçus dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Plus de 120 tracteurs ont défilé aux côtés des pêcheurs en tête de cortège, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les pêcheurs rejoignent le combat, car eux aussi sont concernés par des mesures européennes, qu'ils jugent de plus en plus contraignantes. Ils luttent également contre une concurrence étrangère parfois déloyale, et des tâches administratives toujours plus lourdes, avec des revenus qui ne suivent pas.

Aires marines protégées

Au micro de TF1, un pêcheur affirme perdre beaucoup de choses, surtout le terrain qui lui permet de vivre. Une zone de pêche qui diminue à vue d'œil, car à partir du 22 mars 2024, les chalutiers n'auront plus accès aux aires marines protégées. Ce sera aussi le cas pour d'autres zones d'ici à 2030, dans le cadre des restrictions de pêche à long terme.

Une autre incompréhension concerne les poissons comme le thon rouge, qui sont piégés dans les filets, mais sont interdits à la vente. Du gâchis, estime le pêcheur Jeremy Margolle. Il y a quatre ans, 80 bateaux de pêche étaient amarrés dans le plus grand port de France, ils ne sont plus qu'une quinzaine aujourd'hui.