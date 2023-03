VIDÉO - Manifestation contre la réforme des retraites : Paris se réveille marquée par les violences

Poubelles brûlées, vitrines cassées, supérettes, fastfoods et banques dégradés… La mobilisation contre la réforme des retraites à Paris a été émaillée de violences, jeudi 23 mars. De nombreux heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre alors que des "cortèges sauvages" se sont formés dans les rues de la capitale. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé la présence de "1500 casseurs" venus pour "casser du flic et des bâtiments publics".

Au total, 903 feux ont été recensés à Paris dans la soirée, dont 321 ont nécessité une intervention, et plusieurs commerces ont été pris pour cible par des individus situés en tête de cortège, vêtues de noir et équipées de masques et de lunettes. Des participants qui ont lancé de nombreux pavés, bouteilles et au moins un projectile incendiaire sur les forces de l'ordre, incendiant également plusieurs poubelles et trottinettes, alors qu'un "engin incendiaire" a été lancé dans une banque boulevard Bonne-Nouvelle et un personne a été interpellée pour le pillage d'une joaillerie, a précisé la préfecture de police.