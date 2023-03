Manifestation contre les méga-bassines : pourquoi les forces de l'ordre ont utilisé des quads ?

Une manifestation contre le projet de méga-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) a dégénéré. Des affrontements ont eu lieu entre les milliers d'opposants qui ont fait le déplacement et les forces de l'ordre présentes sur place. Plusieurs véhicules de la gendarmerie ont été incendiés. Plusieurs blessés sont à dénombrer de part et d'autre.

Image peu habituelle, les gendarmes ont eu recours à des quads. Ces véhicules, rarement utilisés, se révèlent efficaces dans des opérations de maintien de l’ordre en milieu difficile. Ils sont donc particulièrement adaptés pour intervenir dans des champs et autres terrains peu praticables, comme à Sainte-Soline. Les forces de l'ordre s'appuient surtout dessus pour des questions de mobilité et de rapidité. Et pour éviter des situations difficiles, avec des camionnettes qui s'embourbent ou ne parviennent pas à accéder à certains endroits.