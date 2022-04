Manifestation de Gilets jaunes : l'État condamné à indemniser les dégâts à Toulouse

Toulouse est remboursé après des mois de dégradations causées par les Gilets jaunes entre novembre 2018 et juin 2019. Pour réparer le mobilier urbain, la ville a dépensé des millions d'euros. Contre toute attente, le tribunal administratif a condamné l'État à verser 1,2 million d'euros à la commune et à sa métropole. Une victoire pour le maire Jean-Luc Moudenc. "Lorsqu'il y a des manifestations, c'est l'État qui doit en supporter les coûts. Par ailleurs quand on se souvient de ce qui s'est passé, il y avait une problématique nationale. À aucun moment, il n'y avait un problème municipal".