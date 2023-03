Manifestation du 28 mars à Paris : vers un dispositif sécuritaire "très costaud" pour "répondre aux black blocs"

Pour assurer la sécurité des manifestants et la protection des lieux publics, les forces de l'ordre seront sur le qui-vive. "On s'attend à, au moins, ce que l'on a eu jeudi", note Laurent Nuñez à propos de la présence d'éléments radicaux au sein du cortège parisien. "On s'attend à une manifestation qui sera, dans le pré-cortège, encore très difficile à gérer", ajoute-t-il. Toutefois, "nous sommes sereins et déterminés", assure le préfet de police. "L'enjeu derrière tout cela, c'est l'exercice de la démocratie, de la libre expression pour les organisations syndicales qui ont souhaité manifester. Il faut que cela soit possible et pour que cela soit possible, il faut que l'on gère ces black blocs", martèle-t-il.