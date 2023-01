VIDÉO - Manifestation du 19 janvier : Laurent Berger salue une mobilisation "massive" sur LCI

"Nous mêmes, nous sommes surpris" : le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a salué sur LCI une journée de protestation "massive" contre la réforme des retraites ce jeudi, une "énorme mobilisation" et un "succès" qui vont "bien au-delà qu’annoncé et prévu par les organisations syndicales". Des manifestations auxquelles ont pris part "1,7, 1,8 million de personnes" selon son syndicat, dans "plus de 210 rassemblements partout en France".

La CGT, elle, avance le chiffre de "plus de deux millions" de manifestants dans les rues, tandis que le ministère de l'Intérieur en a comptabilisé de son côté 1,12 million.

Le syndicaliste a en particulier souligné la "géographie" de cette mobilisation, qui s'est étendue aux "villes moyennes, petites villes, et parfois de gros villages où la mobilisation a été inédite en termes de nombre" selon lui. "Les travailleurs et travailleuses ont envoyé un signal : on ne veut pas du report de l'âge légal de départ à la retraite", a-t-il appuyé, estimant qu'il s'agit là "d’une des manifestations les plus importantes de ces 25 dernières années". Et de lancer à l'adresse du gouvernement : "écoutez le poids de la mobilisation aujourd'hui, dont même nous-mêmes, nous sommes surpris".