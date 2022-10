Manifestation interdite contre une "méga-bassine" : 1700 policiers et gendarmes mobilisés

Beaucoup de jeunes activistes sont présents et certains sont cagoulés. On voit beaucoup de seniors aussi, dont un groupe venu de Volvic (Puy-de-Dôme). Une question se pose : "comment va-t-on faire pour préserver l'eau de façon démocratique et non pas réserver à certains organismes" ? Il y a quelques élus également comme Yannick Jadot, député européen (EELV). Eux aussi dénoncent une "hérésie".