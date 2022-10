Manifestation interdite à Sainte-Soline : un week-end sous tension

Depuis leur camp de base, les opposants ont emprunté trois itinéraires différents. L'ambiance était joyeuse, mais très vite, les premiers gaz lacrymogènes ont retenti. C'était inacceptable pour les activistes parmi lesquels il y avait beaucoup de seniors. "On ne peut pas faire cela lors d'une mobilisation citoyenne aussi importante. L'État doit entendre les gens. C'est malheureux", affirme une manifestante dans la vidéo en tête de l'article. Ils s'opposent à la construction de cette bassine qui prélèveraient l'eau directement dans les nappes phréatiques, l'eau présente dans les souterrains terrestres.

Lors de la manifestation, l'ambiance n'a cessé de se tendre, avec d'un côté des lancements de pierre et de divers artifices, de l'autre, une pluie de grenades lacrymogènes. Avec 1.600 agents et pas moins de six hélicoptères, le dispositif de sécurité était impressionnant. "Nous avons des personnes qui sont connues dans d'autres types de rassemblements similaires. Et qui ont montré qu'ils étaient déterminés, ils le disent sur les réseaux sociaux. Et ils n'hésiteront pas à utiliser la violence", explique Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.